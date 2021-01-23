شباب الأهلي «ملك التاج الثلاثي»

منير رحومة (دبي)

من بين أربع مسابقات محلية في كرة الإمارات، يتزعم شباب الأهلي ثلاثاً منها، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر، ليحكم بذلك «الفرسان» قبضته على الألقاب والبطولات، مسجلاً تفوقاً واضحاً على بقية الأندية الأخرى، في مسيرة وردية لـ «قلعة النجاحات».

وبالتتويج بكأس السوبر، وحصد لقبه الخامس، أمس، عزز شباب الأهلي انفراده بصدارة المتوجين بالبطولة، في عهد الاحتراف، بفارق لقبين عن العين والوحدة أقرب ملاحقيه، وذلك بعد أن احتل سابقاً صدارة المتوجين بكأس رئيس الدولة بـ 9 ألقاب، وكأس الخليج العربي، بأربعة ألقاب، بينما يتواجد «الفرسان» في المركز الثاني بالدوري، خلف العين «الزعيم الأول» بفارق 6 بطولات كاملة.

وأدخل الفوز بأول ألقاب هذا الموسم التفاؤل، لدى أسرة شباب الأهلي، لحصد المزيد من البطولات، في بقية المسابقات، خاصة أن الفريق منافس قوي في كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، ومرشح كبير لإضافة المزيد من النجاحات.

وأكد مهدي علي «مهندس» الفوز بكأس السوبر، أن فريقه يطمح في حصد «الثلاثية» هذا الموسم، مشيراً إلى أن لقبه الأول على المستوى المحلي، يشجعه لمواصلة العمل برغبة كبيرة، في إضافة المزيد من البطولات للنادي.

ويعول مدرب شباب الأهلي على تقبل اللاعبين للمدرب، والتعاون الكبير الذي وجده في التدريبات، من أجل مواصلة تصحيح صورة «الفرسان»، وإعادته إلى وضعه الطبيعي، منافساً قوياً في جميع البطولات.

وأضاف أن اكتمال الصفوف خلال الفترة المقبلة بعودة المصابين، يساعد على تطوير الأداء والمستوى، ويساعد الجهاز الفني على تطبيق أفكاره الفنية بالشكل الناجح.