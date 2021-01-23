مبابي: دعوني أفكر!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إنه بحاجة إلى مهلة للتفكير، قبل أن يوقع عقداً جديداً مع ناديه.

وكان النجم الشاب «22 عاماً» يرد على سؤال لقناة «تيلي فوت» الفرنسية، بشأن مسألة تجديد عقده، وما إذا كان يرغب في الرحيل لخوض تحدٍ جديد في نادٍ آخر.

وأضاف: نحن «النادي وأنا» نتناقش حالياً، من أجل إيجاد مشروع مشترك بيننا، ولهذا أنا في مرحلة التفكير حالياً.

وقال: إذا وقعت عقداً جديداً، فسيكون ذلك بمثابة استثمار طويل الأجل مع سان جرمان، وعلى أية حال أنا سعيد جداً هنا، الجمهور والنادي وزملائي ساعدوني كثيراً، ولهذا أدين لهم بالعرفان، ولكني كما قلت أحتاج مهلة، للتفكير فيما أريد أن أفعله حقاً في السنوات القادمة، وأين أريد أن أكون؟!

وأضاف: لابد أن أحدد اختياري قريباً لأن عقدي ينتهي في 2022، ولهذا كانت مهلة التفكير ضرورية قبل اتخاذ أي قرار، ولو كنت توصلت إلى إجابة، لأعلنت ذلك اليوم.

وأكد مبابي أن ما يفعله ليس من قبيل كسب الوقت، وإنما للتفكير فعلاً.

واختتم تصريحاته بقوله: لا أريد أن أوقع عقداً، وبعدها بسنة أقول أريد الرحيل، فأنا لا أفعل ذلك وإنما إذا وقعت عقداً جديداً، فهذا معناه لكي أبقى طويلاً، وهذا أمر يحتاج للتفكير.

يذكر أن أكثر من نادٍ أوروبي كبير يأمل في التعاقد مع هذا النجم الفرنسي الشاب بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، وفي مقدمة هذه الأندية ريال مدريد الإسباني، إذ أن مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان يعلن منذ الموسم الماضي أنه يريد هذا اللاعب.