لامبارد: لا أتأثر بالشائعات

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، إنه لا يفكر في مستقبله مع «البلوز»، ويصب كل تفكيره على تحسين حال الفريق، بعد النتائج المخيبة للآمال التي تعرض لها خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «ليكيب»: أنا لا أنصت إلى الشائعات التي ترددت كثيراً في الآونة الأخيرة، ولا أركز معها، فلست ساذجاً، وأعرف تماماً أن الضغط جزء من مهنة المدرب، خاصة إذا كان يتولى تدريب فريق كبير.

وقال: إنني على أية حال أقوم بعملي على الوجه الأكمل، وبمنتهى الإخلاص والتفاني، وتشيلسي نادي عمري، ولم تعد الشائعات تؤثر في شخصي.

واعترف لامبارد بأن هناك أموراً لا يمكن للمرء أن يتحكم فيها، من دون أن يوضح هذه الأمور، وقال: استمر في تقديم أفضل ما عندي، طالما أنا مدرب لهذا الفريق.

وكانت بعض الأنباء توقعت إقالة لامبارد، إذا لم تتحسن نتائج الفريق خلال الأيام العشرة المقبلة، وتردد اسم كل من الألماني توماس توخيل، والإيطالي ماسيمليانو أليجري، لكي يحل أحدهما محل لامبارد.