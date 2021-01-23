اتحاد الكرة يهنئ شباب الأهلي بـ «السوبر»

دبي (الاتحاد)

تقدم اتحاد كرة القدم بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي «رعاه الله»، بمناسبة تتويج الفريق بلقب كأس سوبر الخليج العربي، بعد الفوز على الشارقة، في المباراة التي جرت باستاد آل مكتوم في نادي النصر.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشاد ‬الشيخ ‬راشد ‬بن ‬حميد ‬النعيمي ‬رئيس ‬اتحاد ‬الكرة، ‬بالمستوى ‬الفني ‬والتنظيمي ‬للمباراة ‬التي ‬حققت ‬نجاحاً ‬كبيراً ‬من ‬جميع ‬النواحي، ‬مشيداً ‬بالدور ‬الفعال ‬الذي ‬تلعبه ‬رابطة ‬المحترفين، والتي ‬تحرص ‬من ‬جانبها ‬على ‬إطلاق ‬المبادرات، ‬وتوظيف ‬مسابقاتها ‬لخدمة ‬الوطن ‬والمجتمع.

وعبر رئيس اتحاد كرة القدم عن سروره برؤية مدربين مواطنين يقودان فريقين عريقين، ويصنعان الإنجازات، وهذا دليل واضح على اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، حيث توفر لهم كل أسباب النجاح في كل المجالات، بما فيها قطاع الرياضة، مؤكداً أن اتحاد الكرة يقدم كل الدعم للمدربين المواطنين، من أجل أن يحققوا أهدافهم في عالم التدريب.

كما أشاد رئيس الاتحاد بأداء طاقم التحكيم الذي أسهم بنجاح المباراة.