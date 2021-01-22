«مشير الوثبة» يتحدى «بسمة» على لقب الجيمي

العين (الاتحاد)

ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف مساء اليوم حفل سباقه السادس، والذي يتكون من 7 أشواط، للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية في الحفل 515 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الرئيس في ختام الأمسية، لمسافة 2000 متر، على لقب الجيمي، 11 خيلاً أبرزها «سوتيرنز الموري» صاحب التصنيف البالغ 96، وينافسه «مشير الوثبة» (77) الفائز مرتين مضمار العين، إلى جانب «بسمة» وتصنيفها (65).

وتتكافأ الفرص في سباق المبتدئة على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، والأبرز في السباق هم «ميثكال» و«مسافر» و«كندرد».

وتنافس في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، 4 خيول عائدة لإسطبلات العجبان يتقدمهم «سارم الريف»، ومن ضمن الخيول المنافسة «داكسمي الموري» و«ضرغام عذبة» صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة.

ويتصدر «أيه أف تثور» ترشيحات الشوط الثاني على لقب المقام لمسافة 1600 متر، ومن ضمن المنافسين في هذا الشوط «المحروسة» التي حققت المركز الأول في آخر ظهور لها في مضمار أبوظبي، بالإضافة إلى «صوت السلام».

ومن أقوى المرشحين في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر على لقب الجاهلي ممثل العجبان «مجدي» الفائز في مضمار الشارقة، فيما يسعى «جاهز» إلى العودة لمنصات التتويج، بعد أن اختاره فارس الإسطبل، بالإضافة إلى «بسام».

بمشاركة 15 خيلاً، يشتد التنافس في خامس أشواط الأمسية لمسافة 1800 متر (شروط) على لقب الهيلي، أبرزهم «مجاهد»، صاحب التصنيف الأعلى، و«كيرلس ديل روك» الفائز بفارق 8 أطوال في العين، بالإضافة إلى تواجد «آربي دبل داون».

وخصص سادس أشواط الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة على لقب القطارة، ويتنافس فيه 15 خيلاً لمسافة 2000 متر – هانديكاب، ومن الخيول المرشحة للفوز بهذا الشوط «فارو كينج» و«بوك ريفيو»، بالإضافة إلى «منتخب».

الترشيح

1-ميثكال - مسافر - كندرد

2- المحروسة - تثور - صوت السلام

3- سارم الريف - داكسمي الموري - ضرغام عذبة

4- مجدي - جاهز - بسام

5- كيرلس ديل روك- مجاهد - دبل داون

6- فارو كينج - بوك ريفيو - منتخب

7- مشير الوثبة - بسمة - سوتيرنز الموري