«بلو باي ويند» يحلق بلقب جبل علي للميل

دبي (الاتحاد)

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ثنائية لافتة، بالفوز عبر «بلو باي ويند» بالشوط الرئيس على لقب جبل علي للميل.

وسجل الجواد «الشامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس باشلارد، وقيادة ريان كوراتولو، فوزاً كبيراً وبفارق 5 أطوال في الشوط الثاني.

وأحرز المدرب سالم بن غدير «هاتريك» مستحق، عبر «هايد بارك» في الشوط الأول، و«هاري آب» بالشوط الثالث، و«بلو باي ويند» في الشوط الرئيسي.

وسجل «مازرجان» لعيلان حمد كدفور المهيري، فوزه الثاني على التوالي والذي جاء في الشوط الخامس.

وانتزع «عبيان» لسلطان إسماعيل البلوشي، فوزاً صارخاً في الشوط السادس، فيما كان مسك الختام الجواد «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي وقيادة فابريس فيرون.