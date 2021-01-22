الأسبوع الـ17 لموسم سباقات الهجن: «وسام» تظفر بناموس الثنايا

أبوظبي (الاتحاد)

ظفرت «وسام» بناموس الشوط الأول في افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر لموسم سباقات الهجن، التي أقيمت أمس في الوثبة، وخصصت لفئة الثنايا لأبناء القبائل على مدار 16 شوطاً، لمسافة 8 كلم، وتفوقت «وسام» لسعيد سليمان العمري على منافساتها بتوقيت قدره 12:57:6 دقيقة، وفي الشوط الثاني انتصرت «منصورة» لأحمد مغير الخييلي، محققة الصدارة خلال 12:49:6 دقيقة، وفي الشوط الثالث حلق «شاهين» لسالم سعيد العامري بالمركز الأول، وأفضل توقيت في 12:47:9 دقيقة.

وكسب «عزام» لسطان اليبهوني الظاهري ناموس الشوط الرابع خلال 13:02:6 دقيقة، وتصدرت «الشاهينية» لسعيد حسن الثيماء الشوط الخامس بتوقيت قدره 13:00:1 دقيقة، وانتزعت «غارة» لخليفة بالويع الخييلي المركز الأول بالشوط السادس، خلال 12:59:5 دقيقة.

ونال «تيار» لحمد فطيس المري، ناموس الشوط السابع بتوقيت قدره 12:55:6 دقيقة، وحصد «ريمان» لمبارك سعيد الشامسي ثامن الأشواط في 13:11:1 دقيقة، وتصدرت «نيران» لغالب الشين الكثيري بتوقيت قدره 13:01:1 دقيقة، وفي عاشر الأشواط ذهب المركز الأول والناموس لحمد بالقرين العامري، بتوقيت قدره 13:04:3 دقيقة.

وفي الشوط الـ11 فاز «النويعس» لمحمد سعيد المنصوري، وحلقت «الخوارة» لسعيد حارب الشامسي بالشوط الـ12، أما الشوط الـ13 فكان من نصيب «شاهين» لسعيد شاهل العامري، وفي الشوط الـ14 تألق «منذر» لمحمد سالم الدرعي، وفي الشوط 15 فاز «الظبي» لعبيد ماجد المنصوري، وفي آخر أشواط فئة الثنايا كان الموعد مع «شقرا» لمحمد قمشان المنصوري، والتي حققت الفوز بالشوط.