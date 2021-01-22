ثنائية لمربط دبي في «الإمارات للخيول العربية»

العين (الاتحاد)

خطفت خيول مربط دبي الأضواء، خلال فعاليات اليوم الثالث لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي تقام بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، بتحققها ثنائية عندما انتزعت المركز الأول مرتين، كما سجل المهر «دي شهير» أعلى معدل من النقاط بلغ 92.65 نقطة، وذلك في القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنتين.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

واستهل فعاليات اليوم الثالث المهر «الأريام حشيم» لمربط الأريام، بالفوز بالمركز الأول في القسم «ب» المخصص لفئة الأمهار عمر سنة وحقق 92.55 نقطة، ونال صدارة القسم «ج» المهر «دي شرار» لمربط دبي، وحصد 92.15 نقطة. وأحرز «أي إل آر بركان» لمحمد يوسف الرشيد، صدارة القسم «د» مسجلاً 91.55 نقطة. وتصدر «ع ج سبران» لمربط عجمان القسم «ب» لفئة الأمهار عمر سنتين، محققاً 91.30 نقطة، قبل أن يختتم الفعاليات المهر «عنبر البديع» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي أحرز صدارة القسم «ج»، وحصل على 91.30 نقطة.