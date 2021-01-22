عجمان يدشن حملة اللقاح

عجمان (الاتحاد)

أطلق عجمان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع اللاعبين في الفريق الأول والرديف، بالإضافة إلى الأطقم الإدارية والفنية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وأكد خليفة عيسى الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن التطعيم ضد «كورونا»، يأتي حرصاً على سلامة وصحة كل أفراد المجتمع، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة وتوفيرها اللقاح المجاني لكافة المواطنين والمقيمين على الأرض الطيبة، وقال: بدأنا بالفعل في الحملة على مستوى جميع اللاعبين والمدربين والإداريين ومنتسبي النادي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع أفراد مجتمعنا الرياضي وعائلاتهم.