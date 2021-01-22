الرقم الأعلى لـ «الملك جيمس»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أسهمت النقاط الـ34 التي سجلها «الملك» ليبرون جيمس، وهو الرقم الأعلى له هذا الموسم، بتحقيق لوس أنجلوس ليكرز فوزه الثامن خارج أرضه 113-106 على حساب ميلووكي باكس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وبهذا الفوز، يفتتح ليكرز حامل اللقب مشواراً من سبع مباريات خارج أرضه، آملاً بتحقيق سلسلة انتصارات، وسبق لحامل اللقب أن كان في سلسلة من 5 انتصارات متتالية، أوقفها جولدن ستايت ووريرز 115-113 قبل ثلاثة أيام. وقال نجم ليكرز أنطوني ديفيس إن دافعنا كان عدم خسارة مباراتين متتاليتين، وتمكنا من تحقيق ذلك.