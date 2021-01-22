أحمد بن حمدان: بصمة «دبي البحري» واضحة

دبي (الاتحاد)

تابع الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف التجديف والتزحلق على الماء، أمس في شاطئ نسناس في جميرا انطلاقة الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتختتم اليوم، وذلك بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، حيث شهد اليوم الأول إقامة سباقات متعددة في منافسات هايدروفويل لفئات المحترفين والهواة المواطنين والسيدات والناشئين، حيث ساعدت سرعات الرياح المتوفرة المشاركين والمشاركات في إجراء سباقات قبل الظهيرة.

وينتظر أن تشهد بطولة دبي المفتوحة اليوم مع إسدال الستار إقامة منافسات المهارات المفتوحة «فري ستايل» وتوين تيب بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني ونخبة من المحترفين والهواة المقيمين في الإمارات.

أشاد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، بجهود مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والبصمات المضيئة، التي يرسمها في تاريخ الرياضات البحرية، من خلال دعمه مختلف الرياضات والألعاب المائية ومن بينها رياضة كايت سيرف، وأثنى على النجاح الفني والتنظيمي الذي تحققه بطولة دبي المفتوحة للألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» في نسختها الرابعة.

وأشار رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، إلى أن النسخة الحالية استقطبت اهتماماً كبيراً من محبي هذه الرياضة، بعد زيادة الجولات واعتماد نقاط الترتيب العام، الأمر الذي يرفع من أسهم البطولة ويضيف المزيد من الأضواء إلى الحدث.