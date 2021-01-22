«الشارقة للشطرنج» يخطط لتأهيل سالم عبدالرحمن عالمياً

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمقر النادي، لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك ضمن سلسلة زياراتها للأندية الرياضية في الإمارة، للوقوف على برامجها ومشاريعها الرياضية والثقافية، وتأهيل لاعبيها ومشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية والوقوف على احتياجات هذه الأندية.

وناقش الاجتماع نظم ولوائح العمل بالنادي وأبرز التحديات وخطط التنسيق للعمل على تعزيز أعمال النادي، ودوره في استقطاب اللاعبين وتأهليهم والنجاح الكبير في نشر لعبة الشطرنج في الشارقة، إلى جانب الاهتمام والتميز بتنظيم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وكشف النادي عن برنامج تم الاتفاق عليه مع مجلس الشارقة الرياضي في تأهيل سالم عبدالرحمن لاعب النادي والمنتخب الوطني، ليتمكن من الوصول لأفضل 10 لاعبين على مستوى العالم عن طريق تحديد ميزانية خاصة له.

وقدم الشيخ سعود المعلا شرحاً وافياً عن أجندة عمل النادي وبرامجه، وما حققه من تفوق كبير في صعيد تميزه في استضافة العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية، وحصول النادي على العديد من البطولات المحلية والدولية وتنظيمه العديد من الفعاليات الشطرنجية في 2020 والتي شارك فيها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة، رغم معاناة العالم من جائحة كورونا.