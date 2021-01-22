شباب الأهلي.. «5 سوبر»

منير رحومة (دبي)

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، فريق شباب الأهلي، بكأس سوبر الخليج العربي، بعد فوزه على الشارقة بهدف، حمل توقيع محمد مرزوق في الدقيقة 95، ليعزز «الفرسان» تزعمه للبطولة باللقب الخامس في عهد الاحتراف، وجرد شباب الأهلي «الملك» من لقبه الذي تُوج به عام 2019، ورد الاعتبار لخسارته الماضية منتزعاً بذلك أول ألقاب هذا الموسم.

وجاءت المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، متواضعة فنياً في البداية، وغابت عنها الفرص الخطيرة من الفريقين، وفرض «الفرسان» الأفضلية، بالسيطرة على الكرة، والقيام ببعض المحاولات عن طريق كارتابيا وإيجور جيسوس والغساني، مستغلاً انتشاره الجيد، والتنظيم المحكم في الملعب، مقابل عدم ظهور «الملك» بالشكل المتوقع، حيث اتسم بالبطء في اللعب، وغياب المساندة الهجومية، مما أضعف من خطورته بشكل كبير، ولم يهدد مرمى الحارس ماجد ناصر إلا في الدقيقة 40 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت أفضلية شباب الأهلي، مع عدد من الفرص المتاحة للتسجيل، أخطرها في الدقيقة 71، أضاعها إيجور جيسوس، وعاد الشارقة إلى أجواء اللقاء، مع دخول كايو وماجد سرور، ولم يستسلم لاعبو «الفرسان» إلى اللحظات الأخيرة من اللقاء، حيث توج «البديل» محمد مرزوق جهود زملائه، بتسجيل هدف الحسم في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع برأسية أهدت «الفرسان» اللقب الخامس في «الاحتراف»، بينما لم يقدم الشارقة ما يشفع له للاحتفاظ باللقب.