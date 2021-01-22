هاتون يخطف صدارة اليوم الثاني لـ «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر الإنجليزي تيريل هاتون المصنف التاسع عالمياً، منافسات اليوم الثاني من بطولة «أبوظبي إتش أس بي سي» للجولف 2021، ليحقق 12 ضربة تحت المعدل في منتصف جولته الثانية في نادي أبوظبي للجولف.

وبعد الانطلاقة المتأخرة بسبب الضباب، بدأ هاتون وماكلروي جولتهما الثانية، حيث قدم الإنجليزي بداية قوية بعد تحقيقه ضربتين «الإيجل» بالأمس واليوم و4 ضربات بيردي متتالية، الأمر الذي ضمن له الصدارة في اليوم الثاني من البطولة.

ويعد هاتون ثاني لاعب يفوز بثلاث بطولات من سلسلة «رولكس» الصيف الماضي، ويسعى لفوزه الرابع، والحصول على أفضل بداية ممكنة لأي لاعب في موسم السباق إلى دبي 2021.

وبدأ روري ماكلروي اليوم الثاني بنفس قوة يومه الأول، مع تسجيل ضربتي بيردي في 3 حفر، ولم يحالفه التوفيق بالحفرة الرابعة وتلاها بضربة «بوغي» مزدوجة عند الحفرة الخامسة، ليخسر بذلك الصدارة، مع العلم أن اللاعب الأيرلندي حقق المركز الثاني في 4 بطولات في أبوظبي سابقاً، وسيحرص على بذل قصارى جهده لرفع كأس الصقر المجنح خلال منافسات هذا العام.

ومع بداية المنافسات، كان تومي فليتوود، حامل لقب البطولة مرتين، واحدًا من اللاعبين الذين قدموا أداءً مخيباً للآمال أمس عند الحفر التسع الأمامية، إلا أنهى جولته الأولى أمس بأداء رائع، حيث سجل 4 ضربات «بوغي» في الحفر التسع الخلفية، مسجلاً 71 ضربة قبل جولة خالية من ضربات «البوغي»، ساعدته في تحقيق نتيجة 67 وست ضربات تحت المعدل.

وقدم المصنف ثالث عالمياً، جاستن توماس مستوى أفضل، بضربتين تحت المعدل مع بقاء 4 حفرات، رغم ظهوره الأول في بطولة تحتضنها الإمارات.

ونجح الأسترالي جيسون سكريفنر والتايلاندي جاز جانيواتانوند، في تحقيق 7 ضربات تحت المعدل، إلى جانب ماكلروي والفرنسي رومان لانجاسك الذين سيكملان الجولة الثانية في اليوم الثالث.

بينما سيكون من الصعب على الإماراتي أحمد سكيك التأهل للمرحلة الثانية، بعدما حقق 3 ضربات «بوغي» في الحفرة الـ 11 خلال الجولة الثانية من البطولة، وسيكمل اللاعب أحمد الجولة الثانية في اليوم الثالث للبطولة.