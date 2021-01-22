مقاتلو «يو إف سي» يترقبون عودة جماهير أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أبدى المقاتلون المشاركون في منافسات "يو إف سي 257"، سعادتهم الكبيرة بعودة الجماهير إلى المدرجات، بعد انقطاع أكثر من 10 أشهر منذ بدء تفشي جائحة كورونا، حيث دعا المقاتلون مشجعيهم إلى تزيين «الاتحاد أرينا» في أبوظبي بحماسة التشجيع والتعويض عن كل الفعاليات التي تم تنظيمها من دون حضورٍ جماهيري.

وتشهد البطولة الأضخم والأولى في عام 2021 إعادة النزال بين كونور ماكجريجور وداستن بورييه، حيث يعود البطلان للمواجهة المرتقبة منذ فوز ماكدريجور على بورييه عام 2014.

ونظراً لمحدودية عدد التذاكر المتوفرة لحضور الفعاليات، التزاماً بالإجراءات والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، أقبل المشجعون على شراء التذاكر بسرعةٍ، حيث بيعت معظم التذاكر خلال الساعات الأولى من طرحها للبيع.

وقبيل مواجهته مع مايكل تشاندلر، قال النيوزلندي دان هوكر: حماستي كبيرة للمشاركة في النزال أمام أكثر من 2,000 شخصٍ، إذ اشتقنا لسماع تشجيعهم لنا في الحلبة، وأتطلع لدخول الحلبة وسط تشجيع الجمهور، وآمل في تقديم أداءٍ يعوّضهم عن غيابهم عن المدرجات، وأعتقد أن نزالنا المقبل سيمنح الجماهير فرصةً للتعبير عن كل المشاعر التي حملوها على مدى الأشهر الماضية.

وبعد إعلان بطل فئة الوزن الخفيف المتقاعد حبيب نورمحمدوف متابعته النزال بين ماكجريجور وبورييه، ليدرس خياراته إن كان سيتراجع عن قراره بالتقاعد، تزداد حماسة الجماهير للنزالات التي ستشهدها حلبة الاتحاد أرينا في النزال الرئيسي والنزال الرئيسي الشريك، حيث سيظهر المقاتلون أقصى قدراتهم في الحلبة.

وتعود جوان كالدروود إلى جزيرة ياس للمرة الثانية، بعد فوزها الكبير على أندريا لي خلال منافسات "يو إف سي 242" التي استضافتها أبوظبي في سبتمبر 2019، على أمل تقديم أداءٍ يرضي الجماهير خلال مواجهتها مع جيسيكا آي يوم الأحد.

وقالت كالدروود: أشعر بسعادةٍ كبيرة للعودة إلى أبوظبي، وأتطلع لتشجيع الجمهور يوم الأحد، إذ أعرف تماماً مدى حماستهم لمنافسات «يو إف سي» منذ مشاركتي الأولى هنا، فقد كان الجمهور مذهلاً، ومن ناحيتي، فأنا على أتم الاستعداد لخوض النزال، وتدرّبت بشكلٍ جيّد لهذا اليوم، وأعد الجمهور بأداءٍ مميّز.