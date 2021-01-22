650 مشاركة يرسمن نجاح سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري

أبوظبي (الاتحاد)

حقق سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري للسيدات السابع، والذي أقيم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومركز أبوظبي للصحة العامة، نجاحاً كبيراً، حيث بلغ عدد المشاركات «650» من محبات رياضة الجري وفي تجربة رياضية مميزة وسط أجواء شاطئية طبيعية، حيث أقيم السباق بجزيرة الحديريات لمسافة 3 كم، و5 كم و10 كم، وانطلق سباق 10 كم المكون من حلقتين من مسافة 5 كم عند الساعة 7:30 صباحاً، في حين انطلقت فئة 5 كم عند الساعة 7:45 صباحاً، وفئة 3 كم عند الساعة 8:15 صباحاً، وتم اتباع التدابير والإجراءات الوقائية خلال فترة السباق.

وأقيم سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري للسيدات – النسخة السابعة في جزيرة الحديريات التي تضم سلسلة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والأنشطة الجانبية، وتتوفر فيها مرافق وخدمات ومساحات تشكل عاملاً مساعداً بشكل كبير في تنظيم سباقات وأنشطة رياضية مختلفة.

وشهدت النسخة السابعة من السباق زيادة ملحوظة في عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع رؤية الأكاديمية بجعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من مختلف الجهات، والذي ساعد على مواصلة تنظيمها للسباق عاماً بعد عام حتى أصبح في نسخته السابعة هذا العام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيدات لتصبح سلسلة سباقات الجري من أنجح الأنشطة التي تقيمها الأكاديمية في العاصمة أبوظبي، وعليها إقبال كبير من السيدات.

وعبرت فاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن سعادتها بتنظيم السباق مجدداً، وقالت: «كل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، على الدعم الكبير والرؤية الواضحة التي تساهم في تطوير الرياضة النسائية، والتي تحققت من خلال النجاحات المنعكسة على أرض الواقع في شتى مجالات المرأة، والشكر موصول كذلك إلى شركاء النجاح».