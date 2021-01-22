«النواخذة» يصطاد «وصافة الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة) - تعادل فريق الإمارات مع ضيفه التعاون 1-1، أمس، في افتتاح الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث أحرز لـ «الصقور» المدافع عبدالله موسى في الدقيقة 61، تعادل التعاون بهدف مالك أحمد في الدقيقة 62، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث، والتعاون إلى 9 نقاط.

دخل العروبة ضمن دائرة الفرق المنافسة على الصدارة، بعد فوزه على ضيفه مصفوت بهدفين أحرزهما فيكتور نوانيري في الدقيقتين 42 و77، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة، ويبقى مصفوت برصيد 6 نقاط.

وشهدت قمة الجولة، فوز دبا الفجيرة على ضيفه البطائح بهدف أحرزه روجر ميندونكا في الدقيقة 79، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، وضعته في المركز الثاني، بفارق نقطة عن البطائح صاحب الصدارة.

وتختتم الجولة التاسعة، بإقامة مباراتين، حيث يلعب العربي مع الذيد، الحمرية مع مسافي.