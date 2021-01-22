إصابة زيدان بـ «كورونا»

مدريد (رويترز)- قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان، إن مدربه زين الدين زيدان أصيب بفيروس كورونا، وكان المدرب الفرنسي معزولاً في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد مخالطته مصاباً بـ «كوفيد-19» ولم يحضر أحد حصص فريقه التدريبية نتيجة لذلك.

ولن يستطيع زيدان، الذي يواجه ضغوطاً بعد خسارة ريال مدريد الصادمة أمام ألكويانو المنافس في الدرجة الثالثة في كأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع، قيادة فريقه خارج ملعبه أمام ألافيس في الدوري غداً، ويتولى مساعده ديفيد بيتوني القيادة بدلاً منه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني، في ترتيب الدوري، بفارق سبع نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية.

كما أصيب لاعبو ريال مدريد إيدن هازارد، وكاسيميرو وإيدر ميليتاو بفيروس كورونا في وقت سابق من الموسم الحالي.



