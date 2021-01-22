الشارقة وشباب الأهلي.. صراع على كأس اليد

رضا سليم (دبي) - تشهد صالة راشد بن حمدان بنادي النصر مساء الغد، المواجهة الأخيرة في الدور النهائي لكأس الإمارات لكرة اليد للرجال، والتي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي، ويتحدد في ضوء نتيجتها بطل النسخة الثامنة عشرة، حيث ينفرد الشارقة بفرص عدة للفوز بالكأس، بالانتصار أو التعادل أو الخسارة حتى فارق 11 هدفاً، بينما هناك حالة واحدة لفوز شباب الأهلي بالكأس، وهو الفوز بأكثر من 12 هدفاً.

كان الشارقة قد حسم المواجهات بينه وبين شباب الأهلي من بداية الموسم، حيث فاز في الدوري وتفوق عليه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة المؤجلة من الموسم الماضي، وتعد المباراة بينهما هي الثالثة هذا الموسم والنهائي الثاني على التوالي.

في الوقت الذي يدخل العين الفريق الثالث في المنافسة بصفته الطرف الثالث في الدور النهائي، إلا أنه لا يملك سوى فرصة الحصول على المركز الثاني، رغم تربعه على القمة بعد الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الشارقة برصيد 3 نقاط والثالث شباب الأهلي نقطة واحدة.

كان اتحاد اليد قد قرر احتساب شباب الأهلي خاسراً بنتيجة 10-0، بعدما أشرك 3 لاعبين مقيمين في مباراته أمام العين بدلاً من اثنين وهو ما دفع العين للتقدم باحتجاج، وبالفعل قبل الاتحاد الاحتجاج وقرر خسارة شباب الأهلي وتغريمه 4 آلاف درهم، وهو ما دفع النادي لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه.