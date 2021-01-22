«أرض الأساطير» يتألق مع بن سرور وديتوري

دبي (الاتحاد) - سجلت خيول جودلفين ثنائية في أول سباقات كرنفال كأس دبي العالمي 2021، والذي يضم 7 أشواط مثيرة، والذي احتضنه مضمار ميدان بجوائز مجموعها 925 ألف دولار.

وتألق ممثل جودلفين الجواد «لاند أوف ليجندز» أو «أرض الأساطير» ليخطف لقب سباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر «عشبي» لصالح الثنائي العالمي الشهير سعيد بن سرور، والفارس الشهير فرانكي ديتوري، وسجل البطل 1:22:55 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين عبر «والتون ستريت»، بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليام بيوك، في سباق دبي ريسنج كلوب كلاسيك «قوائم» على العشب لمسافة 2410 أمتار، بزمن قياسي جديد وقدره 2:26:83 دقيقة.

وسجل الجواد «جولدن جول» لديل بيرنان وإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس زمناً قياسياً جديداً في مسافة 1400 متر وقدره 1:22:69 دقيقة والذي أقيم في الشوط الأول على لقب الفرجان «رملي».

وأكد الجواد «ميلتاري لو» لناصر عسكر، وبإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو، نجوميته في الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم «للفئة الثانية» لمسافة الميل، ومسجلاً 1:36:42 دقيقة.

وتفوق «لورد جلترز»، بإشراف ديفيد أومارا وقيادة ادري دو فريز بفارق 3 أطوال عن أقرب منافسيه في سباق سنجسبيل ستيكس «للفئة الثانية» لمسافة 1800 م «عشبي»، ومسجلاً 1:46:82 دقيقة.

وفرض «سويتزرلاند» لـ«آر آر آر ريسينج» تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشيه، أسلوبه لينتزع لقب سباق دباوي ستيكس «للفئة الثالثة» لمسافة 1200 م «رملي»، ومسجلاً 1:10:86 دقيقة.

وسجل فرانكي ديتوري الثنائية عبر الجواد «إيكويلاترال» لفيتريتي هاي بإشراف شارلي هيلز في ختام الحفل بسباق دبي داش «قوائم هانديكاب» لمسافة 1000 م على العشب، ومسجلاً 57:62 ثانية.