«الوثبة للإسطبلات الخاصة للقدرة».. تحدي النخبة

محمد حسن (أبوظبي) - تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، غداً، سباق كأس الوثبة للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، ورصدت جوائز مالية مقدمة من القرية، فضلاً عن كؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتقام سباقات الإسطبلات الخاصة في القرية العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشجيعاً للإسطبلات والفارسات والفرسان.

ووضعت اللجنة المنظمة لسباق الغد عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على الالتزام بها، منها عدم وخز الجواد ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلده، والسماح لمرافقين اثنين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول والمشاركة وتنظيم السباق بشكل جيد.

وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، بعد وضع عدد من الشروط للدخول للقرية للحفاظ على سلامة الجميع، تتضمن ضرورة إبراز نتيجة فحص «PCR» لـ«كوفيد-19»، سلبية، على ألا تتجاوز 48 ساعة، وإبراز بطاقة الهوية، وارتداء كمامة الوجه، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وسيتم وضع ربطة يد بعد التأكد من الشروط.