صالح إسماعيل: بني ياس عينه على بطولة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم المشرف على فريق الكرة، أن «السماوي» عينه على بطولة، ويهدف إلى التتويج بأي لقب هذا الموسم، وقال: من حق أي فريق أن يطمح في حصد لقب، خاصة بعد العروض القوية والمستويات المتميزة التي ظهر بها اللاعبون، منذ بداية الموسم، ولكن من دون أي ضغط عليهم، وكذلك الجهاز، ونطلب منهم فقط تقديم أفضل ما لديهم، ومواصلة النجاحات، والنتيجة في النهاية مسألة توفيق.

وعن السبب وراء الظهور القوي لـ «السماوي» هذا الموسم، قال: المنظومة داخل النادي بشكل عام هي السبب، ولا شك أن دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، السبب الأهم في النجاح، فضلاً على العمل بشكل منظم ومؤسسي، خاصة أننا نبني في هذا الفريق منذ ثلاث سنوات، من خلال الاعتماد على مجموعة من الشباب الصغير، ودعمهم بمجموعة من الأجانب المتميزين وأصحاب المهارة، وكذلك الخبرة.

وشدد صالح إسماعيل على أن المدرب الروماني إيسايلا يلعب دوراً مهماً، فيما يقدمه «السماوي»، حيث إنه يملك فكراً رائعاً وقدرة مذهلة على توظيف اللاعبين، وإخراج كل ما ليهم بالشكل الذي يخدم الفريق، ووضح ذلك من خلال التوظيف الرائع لكل لاعب، وحتى في حال الغيابات لم نشعر بتأثر الفريق مطلقاً.

وحول موقف «المعارين»، وإمكانية التجديد لهم، أشار إلى أن الأمر له أولوية في الفترة المقبلة، وهو مطروح على طاولة مجلس الإدارة، ويسعى النادي لإنهائه بالطريقة التي تخدم الفريق، وتحافظ على استقراره.

وتطرف صالح إسماعيل إلى الحديث عن دعم الفريق، وقال: لا شك أن الكل شاهد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعبون، والتناغم بينهم وبين المدرب، لذلك من المؤكد أن أجانب بني ياس من النوعية الرائعة، والجميع راض عما يقدمونه، وكذلك اللاعبين المواطنين، لذلك فإن التدعيمات، ربما تكون صعبة في الفترة الراهنة، خاصة في ظل امتلاك النادي فريقاً متكاملاً، إلا إذا ظهر لاعب مفيد للغاية، يمكن الاستعانة به، حسب وجهة نظر المدرب.



