فارياس: «الإعصار» يقاتل حتى النهاية

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي ويليان فارياس لاعب لاعب حتا، أن فريقه سيقاتل حتى النهاية، من أجل تحسين وضعيته، بعدما اختتم الدور الأول في المركز الأخير، على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويطمح إلى الظهور بالمستوى المطلوب لحصد النقاط المطلوبة.

وظهر فارياس في تدريبات حتا الجماعية للمرة الأولى هذا الأسبوع، بعد غياب شهرين بداعي الإصابة، مؤكداً للإعلام البرازيلي، نيته الاستمرار ومساعدة الفريق في مهمته، وإن كانت صعبة، وقال: تفكيري منصب فقط على التواجد هنا، وأريد أن يحسن حتا ترتيبه، وأن نتواجد في موقع الأمان.

ويرى فارياس أنه يتطلع لتعويض فترة الغياب الماضية، ويعمل بجدية وقوة للتواجد في الملعب في الوقت المناسب، عند عودة عجلة الدوري نهاية الشهر الجاري.

ويواصل حتا تدريباته بقيادة مدربه الصربي فلاديمير، الذي اختار عدم خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، مع سعيه لمواصلة رفع الجاهزية البدنية للفريق، والعمل على تعزيز الانسجام بين المجموعة مع الحصول فترة راحة طويلة نسبياً، أسهمت في عودة العديد من المصابين.