سيميوني: سواريز يلعب بالذكاء والحنكة

مدريد (د ب أ)

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم بمهاجمه الأوروجوياني الدولي لويس سواريز الذي قاد الفريق إلى الفوز الثمين 2-1 على إيبار في الدوري الإسباني.

وأحرز سواريز هدفين أحدهما من ضربة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة، ليقلب أتلتيكو تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين، عزز به صدارته للدوري الإسباني.

وأشار سيميوني إلى أن سواريز لاعب يملك إمكانيات متميزة، كما يتميز بالذكاء والحنكة وعدم الاستسلام في المباراة.

وأضاف: سواريز يخوض المباريات دائماً بالحنكة التي يتمتع بها لاعبون من نوعيته، سجل الهدف الأول، مستغلاً خطأ في دفاع إيبار، ثم سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء التي حصل عليها بنفسه.

ويتصدر أتلتيكو الدوري الإسباني حالياً بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد، وعشر نقاط أمام برشلونة.

وأوضح سيميوني: بعد 30 دقيقة، تحسن مستوانا نسبياً، ومنحنا هدف سواريز التعادل قبل نهاية الموسم، وكان الشوط الثاني متشابهاً وصعباً في هذه المباراة المعقدة وقليلة الفرص، وأشعر بسعادة بالغة لتحقيق الفوز.



