كومان «محبط» رغم تأهل «البارسا»

مدريد (د ب أ)

رغم فوز برشلونة على كورنيا 2- صفر، وتأهله إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا، أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ «البارسا» عن خيبة أمله، بسبب إهدار الفريق ضربتي جزاء في الوقت الأصلي للمباراة.

وأشار كومان إلى أن إهدار ضربتي الجزاء، انطوى على شيء من التهاون، موضحاً أن هذا التهاون دفع بالفريق إلى خوض وقت إضافي مجدداً، بعدما لجأ للشيء نفسه في مباراتيه أمام ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني خلال الأيام الماضية.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: كان يتعين علينا حسم المباراة قبل الوقت الإضافي، هذا هو كل شيء، ولا يمكنني أن أقول المزيد؟، من الواضح أننا نفتقد الفعالية، وهذا أمر لا يمكن قبوله من فريق مثل برشلونة، كان علينا مسؤولية تحقيق الفوز في المباراة خلال وقت مبكر.

ولدى سؤاله عن ركلتي الجزاء المهدرتين، اللتين سددهما ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 39 و80، أجاب كومان: لا يمكنني فهم السبب في إهدار أي منهما، لدينا عدد كاف من اللاعبين الذين يمكنهم تسديد ركلات الجزاء، لا يمكن أن يكون ذلك مخيفاً، ولكنني لا أعرف السبب.

وأضاف: من الواضح بالطبع أن تسجيل أي من هاتين الركلتين، كان سيمنحنا الاطمئنان، وكانت المباراة ستسير بشكل مختلف، لا يمكن للاعبي برشلونة إهدار ركلتي جزاء لأن هذا ليس جدياً.

وعما إذا كان اللاعبون يعانون بعض الضغوط، أوضح كومان: ليس هناك ضغط كبير، فيما يتعلق بتسجيل ركلة جزاء، المباريات الآن تفتقد للأجواء الجماهيرية، أعتقد أن الوقت حان للعب بهدوء والعمل على هز الشباك. من الممكن دائماً أن يخفق أي شخص، إنه جزء من عملنا، ولكن لا يمكن قبول ما حدث في هذه المباراة.



