«العنابي» يبحث عن صفقة هجومية

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

أبقى الوحدة الباب مفتوحاً أمام إمكانية استبدال أجنبي آخر بالقائمة، حال توفر لاعب يلبي التطلعات، قبل إغلاق «الميركاتو الشتوي» مطلع فبراير المقبل، بحسب المصادر التي أكدت أن استقطاب عمر خريبين، بدلاً من لوفانور هنريكي، والمقيم جواو ماركوس بدلاً من الأرجنتيني بيدرو بافلوف الذي لم يحسم الظفرة أمر ضمه إلى صفوفه من عدمه حتى الآن، ربما لا يكونان الأخيرين، وبالتالي يمكن أن تكون هناك صفقة في الهجوم.

على صعيد آخر، شكا طحنون الزعابي لاعب «العنابي» من الإصابة بشد عضلي خفيف، جعل الجهاز الفني يستبعده من المباراة الودية أمام العين أمس، ولن تمنعه من الانخراط في التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً لمواجهة حتا في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي.

وبتعافي طحنون يصبح الوحدة مكتمل الصفوف للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما عانى خلاله غيابات مستمرة، وعدم استقرار في التشكيلة الأساسية، من مباراة إلى أخرى، وهذا بدوره انعكس على تذبذب النتائج، التي لعب فيها غياب بعض العناصر المؤثرة دوراً أساسياً في ضياع نقاط عدة تتطلب جهداً مضاعفاً للتعويض، والبقاء في قلب المنافسة نظرياً في النصف الثاني من البطولة.