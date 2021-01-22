«أبيض الناشئين» يكسب الهند بثلاثية

دبي (الاتحاد)

فاز منتخب الناشئين مواليد 2004 على الهند بثلاثية ودياً، على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، سجل الأهداف سلطان عادل، وعلي المعمري ومحمد عبدالسلام، وخاض «الأبيض» المباراة بتشكيلة ضمت سعيد سالم، ومنصور صالح، وسعود محمد، ويوسف إبراهيم، وعلي محمد، وخالد علي، وخالد محمد، وعبدالله أحمد، وسلطان عادل، ومحمد عبدالسلام، ونواف جاسم.

ويلتقي المنتخبان مجدداً غداً في ذات الملعب، وشهد المباراة عبدالله سلطان الحمادي عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأول.