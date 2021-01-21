السيتي.. «السيمفونية السادسة»

مانشستر (رويترز)

حقق مانشستر سيتي انتصاره السادس على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه أستون فيلا بهدفين، ليرفع «البلومون» الذي يملك مباراة مؤجلة، رصيده إلى 38 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي استعاد القمة بتغلبه على مضيفه فولهام 2 - 1، ويعد الفوز هو التاسع على التوالي لـ «السيتي» في المسابقات كافة، ضمن مسيرة من دون خسارة امتدت 16 مباراة.

وأبدى بيب جوارديولا مدرب السيتي سعادته بالانتصار السادس على التوالي لفريقه في الدوري، وقال المدرب الإسباني: «لا يوجد فريق فاز بخمس أو ست مباريات على التوالي، لكننا ما زلنا في الدور الأول للدوري، وتتبقى الكثير من المباريات، لكن الشيء المهم هو هذا الشعور الجيد، وقدمنا أداءً جيداً للغاية مرة أخرى، أمام فريق قوي وكان المنافس خطيراً، ويكفي أن تنظر لنتائجه هذا الموسم، وهذا انتصار كبير».

وتأثرت سعادة جوارديولا بإصابة لاعب الوسط كيفن دي بروين والمدافع كايل ووكر، وبدا أن البلجيكي دي بروين تعرض لإصابة عضلية في الساق، وخرج عند مرور ساعة من اللعب باستاد «الاتحاد»، بينما كان ووكر خرج في الشوط الأول، بعد اصطدام مع جاك جريليش.

وأبلغ جوارديولا مؤتمراً صحفياً: لم أتحدث مع الطبيب، لو طلب كايل الخروج فهذا بسبب حدوث أمر ما، أتمنى أن تكون إصابة بسيطة.

وأشار جوارديولا إلى أن إصابة دي بروين من المرجح أن تكون بسبب الجدول المزدحم. وأضاف: كيفن وضع يده على ساقه؛ لذا أعتقد أنها إصابة متعلقة بالعضلات، هذا طبيعي في ظل هذا العدد من المباريات.