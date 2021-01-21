11 شوطاً في الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف نادي الشارقة للفروسية منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي تشتمل على بطولتين دوليتين فئة النجمتين، وتقامان على التوالي في الأسبوعين الأول والثاني من فبراير المقبل، كما يستضيف نهائي النسخة التاسعة للدوري في الأسبوع الأخير من أبريل المقبل وفق البرنامج المعلن.

وتتألف منافسات الأسبوع الرابع من 11 شوطاً تنطلق أولاها اليوم على ميدان الصالة المغطاة، وخصصت لمشاركة الفرسان المبتدئين، تعقبها منافسة للأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5 سنوات)، في حين تنطلق على أرضية الميدان الخارجي منافسة لفئات فرسان المستوى الثاني، والناشئين (الجونيورز)، وخيول القفز عمر (5 ـ 6 سنوات) ومنافسة مفتوحة المشاركة على حواجز 125 سم، وأخرى لفرسان الفئة الأولى والشباب على حواجز 135 سم، وجميعها بمواصفات الجولة الواحدة.

أما منافسات السبت فتتألق من 6 أشواط، 3 منها من جولة واحدة وتقام على ميدان الصالة المغطاة وخصصت للمبتدئين والأشبال وأصحاب الخيول عمر (4 ـ 5 سنوات) على التوالي، وعلى الميدان الخارجي تبدأ منافسة فرسان المستوى الثاني والجونيورز وفئة الخيول (5 ـ 6 سنوات) من مرحلتين على حواجز 115 ـ 120 سم، والشوط المفتوح من مرحلتين على حواجز 130 سم، ومنافسة الفئة الكبرى والشباب بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم.

وأكدت إدارة نادي الشارقة للفروسية تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المسؤولة، وسيقتصر الحضور على الفرسان والمشاركين، ووسائل الإعلام.