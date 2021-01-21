بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية: «الأريام بنفسج» عروس المهرات في اليوم الثاني

العين (الاتحاد)

يسدل اليوم الستار على فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي تنظمها جمعية الخيول العربية بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني تألقاً لافتاً لإسطبلات الأريام وحققت ثنائية مستحقة، افتتحتها المهرة «الأريام بنفسج»، مسجلة أعلى معدل من النقاط في البطولة حتى الآن بلغ 93.30 نقطة، وانتزعت لقب القسم «ج» للمهرات عمر سنتين.

خليفة النعيمي يتسلم جائزة فوز الأريام (من المصدر)

واستهلت الفعاليات المهرة «الوها» لزياد عبدالله كلداري، بالفوز بصدارة القسم «ب» لفئة المهرات عمر سنتين، محققة 91.35 نقطة، وأحرزت «جورية البستان» لإسطبلات البستان، المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر 3 سنوات، وحصلت على 92.00 نقطة.

ومنحت «دي غرام» مربط دبي الصدارة في القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 4 -6 سنوات وسجلت 92.60 نقطة، وتصدرت «ماسة بي أتش أم» لمربط بن هميلة، القسم «ب» برصيد 92.50 نقطة، واكتسحت «ع ج اريانا» لمربط عجمان، شوط فئة الأفراس عمر 7 -9 سنوات، محققة 93.00 نقطة. وأكمل المهر «الأريام الياسات» ثنائية مستحقة لإسطبلات الأريام، عندما حلق بأول أشواط الأمهار القسم «أ»، وحقق المركز الأول مسجلاً 92.25 نقطة.