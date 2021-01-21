دوري الدرجة الأولى: دبا الفجيرة والبطائح.. «قمة التاسعة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق اليوم الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات مهمة، ويخوض دبا الفجيرة اختباراً مهماً وصعباً أمام البطائح المتصدر، وعينه على الفوز لتقليص الفارق، وتنتظر فريق الإمارات فرصة مهمة لتأكيد صحوته، عندما يلاقي التعاون المتطور الذي عكس جميع التوقعات، ويواجه العروبة فريق مصفوت بطموح كبير لمتابعة التقدم إلى المراكز الأولى، بينما تستكمل الجولة غداً بمباراتين، عندما يلعب العربي مع الذيد والحمرية مع مسافي.

ويسعى دبا الفجيرة «14 نقطة» لتقليص الفارق مع البطائح «18 نقطة» في قمة الجولة بنشوة الفوز الثالث على التوالي، في الجولة الماضية، على الذيد 1 - صفر، بعد مرحلة رائعة من النتائج، مع المدرب الجديد سليمان البلوشي الذي نجح بترتيب أوراق الفريق، بينما يسعى البطائح للدفاع عن الصدارة والعودة بالنقاط الثلاث، حتى لا يقع تحت ضغوط الفرق المطاردة له.

وعلى ملعبه ينتظر «الصقور» الذي يملك 14 نقطة، لقاء التعاون «8 نقاط» بتطلعات كبيرة لتحقيق الفوز الذي يضمن له متابعة الضغط على البطائح، حيث عمل مدربه المقدوني جوكيكا على الاستفادة من الإيجابيات التي منحت فريقه الفوز على دبا الحصن بهدف في الجولة الماضية، في حين يسعى التعاون للدفاع عن صحوته في الموسم الحالي.

ويخوض العروبة «11 نقطة» لقاء ضيفه مصفوت «6 نقاط»، وهو يضع في حساباته دخول دائرة الترشيحات على المنافسة، لأنه سيرفع رصيده إلى 14 نقطة، لو نجح بالفوز على منافس قوي أعاد ترتيب أوراقه بعد البداية المتعثرة.