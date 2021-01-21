عجمان ودينامو كييف.. «بروفة» عودة الدوري

رضا سليم (دبي)

يخوض عجمان مباراة ودية اليوم، أمام دينامو كييف الأوكراني الذي يقيم معسكره حالياً في الإمارات، ويستمر حتى الاثنين المقبل، وتأتي المباراة لـ «البرتقالي»، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية، قبل مواجهة الظفرة في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي 29 يناير الجاري، واستثمار الروح المعنوية التي يعيشها الفريق، بعد الفوز الأخير على الفجيرة في «الجولة 13»، وهو الفوز الأول له هذا الموسم.

ويركز أيمن الرمادي مدرب الفريق على الدفع بالجدد، من أجل تحقيق الانسجام بين جميع اللاعبين، خاصة المنضمين حديثاً، ومنهم إبراهيم خميس مهاجم اتحاد كلباء السابق، وحمد الحمادي مدافع الوصل الذي يظهر للمرة الأولى في المباراة الودية، بالإضافة إلى المالي مايجا، والبرازيلي جارديل، وإن كان كلاهما نجح في إثبات وجوده مع أول مشاركة مع الفريق بتسجيل هدف وقيادة «البرتقالي» للفوز الأول على «الذئاب».

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن المواجهة الودية أمام دينامو كييف لها أهداف كثيرة، في مقدمتها الحفاظ على مستوى اللاعبين، قبل عودة الدوري مجدداً، خاصة أن الفريق يبحث عن نتائج جيدة مع بدء الدور الثاني، والتعامل مع كل المباريات بكل قوة، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين جميع اللاعبين.

وأشار إلى أن الفريق لا زال يحتاج إلى صفقات أخرى، قبل غلق «الميركاتو الشتوي»، خاصة في الخط الخلفي والوسط، من أجل أن يكون لديهم البديل الجاهز، بعدما مر الفريق بظروف صعبة في الدور الأول، بسبب الغيابات المستمرة، والتي أثرت بالسلب على النتائج.