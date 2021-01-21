ماكلروي يتصدر اليوم الأول لـ«جولف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نجح النجم الإيرلندي روري ماكلروي المصنف الرابع عالمياً في تقديم مستويات مميزة وعروض قوية قادته لصدارة قائمة الترتيب العام في اليوم الافتتاحي لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف بنتيجة 64، ويأمل في المحافظة على مكانته في الصدارة ورفع كأس الصقر المجنح، واستهل ماكلروي جولته عند الحفر التسع الخلفية بضربة «بيردي 1 -تحت المعدل» في الحفرتين العاشرة والثانية عشرة. ومن بعدها استعرض ماكلروي أفضل مهاراته ليسجل ثماني ضربات «بيردي» في جولته، ولعب إلى جانب ماكلروي البطل المدافع عن اللقب لي ويستوود، والذي حقق ثلاث ضربات تحت المعدل ليسجل نتيجة 69 في الجولة الافتتاحية، وشارك البطل المصنف الثالث عالمياً جاستن توماس في بطولة سلسلة رولكس، وأنهى الأميركي جولته بنتيجة واحد فوق المعدل 73.

وأنهى المصنف التاسع على العالم تيريل هاتون يومه في المركز الثاني بثلاث ضربات بيردي وضربتي «إيجل» مذهلتين في الحفرتين 10 و18. وقد أصبح هاتون ثاني لاعب يفوز بثلاث بطولات من سلسلة رولكس الصيف الماضي وهو مستعد ومتحمس لإضافة بطولة أبوظبي إلى قائمة انتصاراته.

وكان تومي فليتوود، الفائز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف مرتين، ضمن مجموعة اللاعبين الذين سينهون جولتهم الأولى في اليوم الثاني بعد انطلاقة متأخرة بسبب الأجواء الضبابية في الصباح الباكر.

وعاد لاعب الجولف الإماراتي أحمد سكيك للظهور مرة أخرى في بطولة أبوظبي للجولف وحقق نتيجة 76 ليختتم جولته الأولى بأربع ضربات فوق المعدل.

وقال روري ماكلروي بعد أن اختتم جولته الأولى: «حققت بداية قوية في الجولة الأولى. لقد كنت مسيطراً على معظم الضربات، ونجحت في تحقيق ضربات مميزة في العديد من المرات. قد تكون هذه أفضل جولة أقدمها في أبوظبي طوال مسيرتي الرياضية، مضيفاً: كنت أعلم أنني قد سجلت 65 أكثر من مرة في السابق، لذلك صممت على تحقيق نتيجة أفضل هذه المرة، وبالفعل استطعت أن أحقق ذلك، إنني سعيد جداً بهذه البداية الممتازة لهذا العام.