نجوم «يو إف سي»: أبوظبي قمة الإبداع

أبوظبي (الاتحاد) - حقق الأميركي مايكل شيسا رابع نصرٍ له على التوالي، ليوقف مسيرة خصمه عند ثلاثة انتصارات متتالية في ليلة القتال من بطولة «يو إف سي ليلة القتال: شيسا ضد ماجني» التي تستضيفها أبوظبي ضمن ثلاثية جزيرة النزال، وعبّر الفائزون عن إعجابهم الكبير بأبوظبي ومستويات التنظيم الرفيعة التي لمسوها، وأشادوا بالإجراءات الاحترازية والتنظيم الجيد، وأكدوا أن أبوظبي قمة الإبداع والتميز في تنظيم بطولات «يو إف سي».

وقال مايكل شيسا الفائز على نيل ماجني بإجماع الحكام في الجولة الخامسة في نهاية النزال الرئيسي في فئة وزن الويلتر: «لقد كان خصماً صعباً للغاية، وأنا سعيد لتمكني من الفوز، أول مرة أشارك فيها في نزال رئيسي لإحدى بطولات ’يو إف سي‘، ورابع فوزٍ على التوالي بالنسبة لي، ما يعزز سعادتي بهذا الفوز، خاصةً وأني تمكّنت من البرهنة على قدراتي وموهبتي في الحلبة. ولقد حاولت إنهاء النزال بالضربة القاضية، إلا أن الفرصة لا تزال أمامي لأظهر للجميع بأني الأفضل، ولتحقيق ذلك وتأكيده، يتوجب علي مواجهة أفضل اللاعبين وهزيمتهم».

وقالت مانون فيوروت الفائزة على فيكتوريا ليوناردو بالضربة القاضية الفنية بالجولة الثانية في فئة وزن الذبابة للسيدات: «حققت ما كنت أطمح لتنفيذه بالتحديد في نزالي الأول مع يو إف سي، حيث ركزت على تحقيق أول فوزٍ لي بالضربة القاضية، وتمكنت من تحقيق ذلك بفضل التركيز خلال النزال».

وأوضح عمر نورمحمدوف، ابن عم حبيب نورمحمدوف، الفائز على سيرجي مورزوف بالإخضاع في الجولة الثانية في فئة وزن البانتام: «في مثل هذا اليوم قبل تسعة أعوام في عام 2012 تمكن ابن عمي حبيب نورمحمدوف من الفوز بذات الطريقة، إلا أنني تمكنت من تحقيق الفوز في الجولة الثانية، فيما حققه هو في الجولة الثالثة. أشعر بحماسةٍ كبيرة لما سيحمله المستقبل لي، إلا أنني أدرك بأن نجاحي يعتمد على مدى قدرتي في الحفاظ على تركيزي ومواصلة التدريب».

وقال مايك ديفيس، الفائز على مايسون جونز بقرار الحكام في فئة الوزن الخفيف:«سعيدٌ لعودتي إلى أبوظبي وفوزي مجدداً، خاصةً أنه لم يكن بالنزال السهل. وتوقعت أن يستسلم خصمي في مرحلةٍ مبكرة وعلى الرغم من كل محاولاته القوية، فإنني تمكنت من الحفاظ على أعصابي، وأنا سعيد لتحقيق هذا الفوز في بداية العام بعد مختلف التحديات التي عشناها العام الماضي»

وفي بقية النزالات فاز فرانشيسكو فيجويردو على جيروم ريفيرا بقرار الحكام في الجولة الثالثة في فئة وزن الذبابة، فيما كسب سو مودايرجي منافسه زاوخ أدشيف بقرار الحكام في الجولة الثالثة في فئة وزن الذبابة أيضاً، وتفوق ريكي سيمون على جيتانو بيريلو بالإخضاع في الجولة الثانية في فئة وزن الديك، وفي وزن المتوسط فاز عمري أحمدوف على توم بريس بالإخضاع في الجولة الثانية

ولدى وزن الريشة فاز ليرون ميرفي على دوجلاس سيلفا دي أنداري بقرار الحكام في الجولة الثالثة، وفاز ماثيو كريستوفر شنيل على تايسون نان في الجولة الثالثة بقرار الحكام في فئة وزن الذبابة، وكسبت فيفيان أراوجو منافستها روكسان مودافيري بقرار الحكام في الجولة الثالثة في فئة وزن الذبابة للسيدات، وفاز آيك فيلاويفا على فينيشيوس موريرا في الجولة الثانية بالضربة القاضية الفنية في فئة الوزن الخفيف الثقيل، وفاز وارلي ألفيس على منير لازيز بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى في فئة وزن الويلتر.