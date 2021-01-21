العنبري: فرصة الفوز متساوية

وجّه عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة الشكر إلى رابطة المحترفين، على اختيار موعد مباراة السوبر، وقال: نتمنى أن نسهم مع شباب الأهلي في تقديم مباراة ممتعة للمشاهدين، وتتواكب مع المبادرة الرائعة «شتانا سوبر».

وقال: «الملك» في قمة تركيزه، ودخول المباراة بلقب «بطل الشتاء» في الدوري مهم معنوياً، و«السوبر» مهم للغاية لأنه بطولة اللقاء الواحد فقط، على عكس الدوري الذي ما زال به 13 جولة، ولا ندري ماذا تخبئه الأيام، ولذلك فإن لقاء السوبر يتطلب التركيز التام أمام منافس له تاريخ في البطولات، وقيمته الكبيرة، والفريقان يملكان فرصة متساوية في اللقب، ويدخلان المباراة في أفضل حالة فنية، وبنسبة تركيز عالية للغاية.