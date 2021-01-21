مهدي: ليس نهاية العالم

شدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي على أن نتيجة كأس السوبر لن تكون نهاية العالم، وأن الفوز أو الخسارة لن يغير شيئاً من قيمة المدربين، مؤكداً أن «الفرسان» استعد جيداً للمواجهة، خاصة أن الفوز على النصر منح الفريق دعماً معنوياً كبيراً، والفريق عازم على تقديم أفضل ما عنده خلال 90 دقيقة.

وأشار إلى أن الحظوظ متساوية في المباراة، وشباب الأهلي يسعى لتقديم عرض يليق بإمكاناته، متمنياً أن يترجم تطور مستواه على أرض الملعب، ويحقق نتيجة إيجابية مهمة في هذه المرحلة، خاصة أن الفريق لا يزال منافساً قوياً على بطولتين في بقية مشوار الموسم.