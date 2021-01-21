السناني: المنتخب سبب إحباطي!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)- كشف خالد السناني حارس الظفرة، عن إحباطه نتيجة عدم اختياره في قائمة المنتخب الوطني خلال تجمعه الأخير، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه الشديد لقرار الجهاز الفني المعني بالاختيار ورؤيته في هذا الجانب، معتبراً أن من أهم ما يطور كرة القدم هو روح المنافسة بين اللاعبين، كونها تبرز أفضل ما لدى اللاعبين مما ينعكس على المستوى الفني في الأندية أو المنتخب الوطني، قائلاً: لذلك تأثرت نفسياً لعدم اختياري، خاصة أنني الأفضل من حيث الأرقام بجانب زميلي علي الحوسني حارس عجمان.

وواصل السناني: صبرت في السابق، وسأصبر مستقبلاً، وتركيزي كله ينصب على العمل بجد واجتهاد مع فريقي في الفترة المقبلة لتحقيق طموحاتي، لأن الطموح هو الأهم للاعب الكرة، وبالطبع قمته أن يكون اللاعب مدافعاً عن ألوان منتخب بلاده، وتابع حارس الظفرة: خلال «الميركاتو الحالي، لم أتلق أي اتصال من أي جهة، وأنا لاعب مرتبط بعقد مع نادي الظفرة حتى 2023، لذلك أي عرض يجب أن يقدم إلى النادي أولاً، ومن جهتي لا أشغل نفسي بهذا الموضوع، وكل همي أن أقدم الأفضل دائماً للفريق، وأن أتطور أكثر وأكسب تحدي ثبات المستوى.

وأكد السناني أن الظفرة خرج من كأسي رئيس الدولة والخليج العربي، لكن ذلك لا يعني أن موسمنا قد انتهى، لقد كنا نخطط للمنافسة ولم نوفق بسبب غياب التوفيق وظروف أخرى تمثلت في الإصابات العديدة في الفريق، وما زال أمامنا هدف التواجد بين الأربعة الكبار في دوري الخليج العربي وحجز مقعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا العام المقبل.

وأضاف: الظفرة يملك لاعبين متميزين في جميع الخطوط، وانضمام بيدرو كوندي إلى المجموعة إضافة، لذلك نستطيع أن ننهي الموسم في المركز الرابع، وقبل ذلك علينا التركيز على المباريات المقبلة والبداية بلقاء عجمان في الجولة 14، وتركيزنا يجب أن ينصب على حصد النقاط في كل جولة حتى نحقق هدفنا بإنهاء الموسم في مربع الكبار.