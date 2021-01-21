«الرئاسة» و«العاصفة» يتقاسمان صدارة الإيذاع

دبي (الاتحاد) - تواصلت لليوم السادس فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بإقامة تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ميدان المرموم، على مدار ثلاثة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلو متر، وحصل الفائزون بالأشواط الستة الأولى على سيارات.

وتقاسم شعارا هجن العاصفة والرئاسة الصدارة في الأشواط الرئيسية، حيث تمكن مضمر العاصفة غياث الهلالي من قيادة «الشاهينية» لصدارة التحدي الرئيسي الأبكار المحليات، مسجلة زمناً وقدره 8:57:1 دقيقة.

وهيمنت هجن الرئاسة على الصدارة في ثاني الأشواط المهجنات، حيث نجح المضمر سلطان محمد الوهيبي في قيادة «الوثبة» إلى القمة في توقيت بلغ 8:51:5 دقيقة.

وعادت هجن العاصفة إلى القمة مجدداً من خلال الشوط الثالث للجعدان المحليات عن طريق «شاهين» الذي تقدم منافسيه ووصل خط النهاية في زمن 8:55:6 دقيقة، وحصلت هجن الرئاسة على نقطتها الثانية بوساطة «سمران» الذي قاده محمد زيتون المهيري إلى صدارة الجعدان المهجنات بتوقيت وقدره 8:56:4 دقيقة.

وقدمت هجن العاصفة دخولاً قوياً من خلال أول أشواط الفترة الصباحية التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً نقدياً لمسافة 6 كيلومترات، وحققت «الشاهينية» ناموس الشوط الرئيسي للمحليات بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة توقيتاً وقدره 8:59:6 دقيقة.

وبالمقابل قدم محمد زيتون المهيري، مضمر هجن الرئاسة «جمرة»، على قمة المهجنات في الشوط الثاني بزمن بلغ 9:02:5 دقائق، وعاد نفس المضمر ليواصل الإبداع من خلال ثالث الأشواط للجعدان المحليات بتقديمه «شاهين» لهجن الرئاسة على المركز الأول في توقيت وقدره 8:59:4 دقيقة.

وتألق شعار هجن الرئاسة مجدداً من خلال رابع الأشواط للجعدان المهجنات عن طريق «متعب» بقيادة سلطان محمد الوهيبي ليستحق الصدارة بزمن بلغ 9:07:3 دقيقة.