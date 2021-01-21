الوحدة يجدد عقد الكربي إلى 2024

أبوظبي (الاتحاد) - جددت شركة الوحدة لكرة القدم، عقد المدافع عبدالله الكربي حتى عام 2024، ودخل اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة، مطلع يناير الحالي، ليتم تجديد عقده لثلاثة مواسم جديدة، ويمتاز الكربي باللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

يذكر أن الكربي صعد إلى الفريق الأول موسم 2016-2017، وخاض 20 مباراة في دوري الخليج العربي، منها 8 لقاءات خلال الموسم الحالي.