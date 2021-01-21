نجم الأولمبياد الخاص صميدة يخوض تجربة مميزة في «جولف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حظي نجم الأولمبياد الخاص ولاعب الجولف علي سيف بن صميدة، بجولة الحلم المميزة، بخوض تجربة اللعب مع الفائز الرئيسي وكابتن بطولة كأس رايدر الأوروبية، بادريج هارينجتون، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للهواة والمحترفين (برو-آم) في نادي أبوظبي للجولف.

وتمنح بطولة الهواة والمحترفين (برو-آم) لاعبي الجولف الهواة فرصة مثالية اللعب جنباً إلى جنب مع بعض نجوم لعبة الجولف، قبل انطلاقة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف.

وشارك علي صميدة ضمن فريق مجلس أبوظبي الرياضي، ونجح في تقديم أداء رائع في أول بطولة «برو-آم» له، ويبلغ صميدة من العمر 16 عاماً، وبدأ بلعب الجولف قبل عامين ومثل الإمارات في الأولمبياد الخاص الذي استضافته أبوظبي 2019 بعد شهرين فقط من ممارسته لهذه الرياضة.

ولطالما كان لهارينجتون ارتباط بالأولمبياد الخاص، حيث كان سفيراً عالمياً للمنظمة منذ عام 2010، وفي هذا الصدد، قال علي صميدة: «فخور باللعب مع بادريج، لقد كان بمثابة الحلم بالنسبة لي، وآمل أن أعود العام المقبل للعب معه مرة أخرى. لقد حققت ثلاث ضربات «بيرديز» وقضينا أوقاتاً رائعة.

وأضاف:«لقد استمتعت بمشاهدة ضرباته المذهلة. أتمنى أن أكون قادراً يوماً ما على إتقان ضرباته. لقد أعطاني بعض النصائح الجيدة عن أسرار اللعبة وكيفية تكريس وزني بالشكل الصحيح».

من جهته، قال بادريج هارينجتون:«لقد استمتعت اليوم مع علي. في كل مرة أشارك فيها مع لاعبي الأولمبياد الخاص، أشعر بسعادتهم وحماسهم الكبير للعبة. لقد لعب علي بشكل جيد، إنه لاعب قوي جداً، ونجح في تحقيق بعض ضربات «البيرديز. لقد أخبرني بأنه فاز بميدالية فضية وسيحرز الميدالية الذهبية في المرة القادمة. وفي الواقع أتمنى لو أنني أستطيع الحصول على بعض حماسه خلال البطولة التي سأخوضها».

وقام هارينجتون بعدد من الضربات الرائعة خلال بطولة الهواة والمحترفين على ملعب نادي أبوظبي للجولف، والذي سيتنافس عليه الأبطال روري ماكلروي وجوستين توماس، بالإضافة إلى بطل 2020 لي ويستوود. وسيشاركهم أيضاً الأبطال شاين لوري وتومي فليتوود، وكذلك المصنف التاسع عالمياً تيريل هاتون، لرفع كأس الصقر المجنح.

الجدير بالذكر أن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف انطلقت للمرة الأولى عام 2006، وتُقام في نادي أبوظبي للجولف للعام السادس عشر على التوالي، بين 21 و24 يناير 2021. ويبلغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار و8000 نقطة من السباق إلى دبي.