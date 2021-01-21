الظنحاني.. من مواليد «السوبر»

علي معالي (دبي)

منحت مباراة السوبر الماضية بين الشارقة وشباب الأهلي أوراق اعتماد للمدافع علي الظنحاني، في مركز الظهير الأيسر، وشهدت الدقيقة 31 بداية اللاعب في المكان الجديد، بعد طرد الحسن صالح.

ومنذ ذلك الوقت أصبح عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة يستعين بالظنحاني في الجهة اليسرى، حيث تغيب الحسن صالح لفترات طويلة بسبب الإصابة، ثم إجراء جراحة، ويغيب بسببها حتى الآن.

وأجاد الظنحاني خلال الموسم الماضي الُملغى في المدافع الأيسر، خلال 11 من أصل 19 مباراة لعبها «الملك»، قبل أن يشغل ماركوس ميلوني المركز، وعودة الظنحاني إلى الناحية اليمنى.