مباراتان في افتتاح كأس دبي الفضية للبولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً بطولة دبي الفضية للبولو، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية 2021، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بمشاركة ستة فرق هي الإمارات وايفزا والحبتور وزيدان وبنجاش وذئاب دبي.

يشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، حيث يقص شريط الافتتاح فريقي الإمارات وبنجاش وتليها في الرابع عصراً مباراة الحبتور وايفزا، وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات «17 جول» ومعها لوكاس مونتيفرد وتوماس بانيلو وجوليرمو، أما فريق بنجاش فيقوده حيدر بنجاش ومعه فردريكو وبنيامين وكروتو.

وفي المباراة الثانية، يمثل فريق الحبتور محمد الحبتور وفيلكس اسين وجون باريتش وفاكوندو سولا، ويضم فريق ايفزا كل من راشد الحبتور وطارق الحبتور وسيجوندو امادوري وجاكينتو اموردي وايزيدرو ستارادا.