الشارقة يطلق مبادرة توفير لقاح «كوفيد-19» لمنتسبيه

الشارقة (الاتحاد)

أطلق نادي الشارقة مبادرة لدعم حملة التطعيم الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وتهدف المبادرة إلى توفير اللقاح إلى جميع منتسبي النادي، حيث قدمت إدارة النادي التطعيم مجاناً واختيارياً لكل الراغبين من أعضاء ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية وموظفين وعاملين، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعلى رأس القائمة عبدالله محمد العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم وكان ضمن مجموعة الحاصلين على الجرعة الأولى، يذكر أن عملية التطعيم جرت تحت إشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة، داخل قاعات مخصصة ومجهزة لإجراء الفحوصات الطبية في مقر النادي بمنطقة سمنان وفي شركة كرة القدم.

وأعرب الدكتور عبد العزيز المهيري رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، عن شكره وتقديره لوزارة الصحة ووقاية المجتمع على الجهود الكبيرة في أتاحت تقديم لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وعلى تعاونها البناء دائماً مع نادي الشارقة الرياضي، وقال:«هذه المبادرة تعكس حرص إدارة نادي الشارقة على دعم الخطط الوطنية التي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الحماية من أجل مجتمع صحي وآمن وتهيئة بيئة صحية وإيجابية، عن طريق تلقي التطعيمات المعتمدة من الدولة، بعد اتباع الشروط الواجبة بالخضوع لتقييم الطبيب المختص، وذلك تسهيلاً على الراغبين من منتسبي النادي في الحصول على اللقاح دون مشقة، على أن يتم إبراز بطاقة الهوية فقط».



