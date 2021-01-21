شاهد رياضة: «ملك الهدافين» !

عمرو عبيد (القاهرة)

أصبح أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، حسب أحدث الإحصائيات الخاصة بالمباريات الرسمية والأهداف الموثقة، بعدما بلغ هدفه رقم 760، خلال مسيرته الاحترافية عبر 19 عاماً، مع 4 أندية لعب لها، وكذلك منتخب البرتغال، وبعد هدفه في شباك نابولي خلال مباراة السوبر الإيطالي، تجاوز «الدون» الهداف النمساوي التشيكي، جوزيف بيكان، صاحب الـ 759 هدفاً، علماً بأن بعض السجلات تشير إلى تسجيل بيكان أكثر من 800 هدف، وهو ما نوهت عنه بعض الصحف الرياضية العالمية، مشيرة إلى أن رونالدو لم يملك الصدارة التاريخية بعد.

وبعيداً عن اختلافات المصادر الإحصائية، حول ما يتعلق باحتساب أهداف المباريات الودية ومراحل الناشئين أو الهواة، خاصة المتعلقة بأسطورة البرازيل، بيليه، وكذلك مواطنه روماريو، يبقى رونالدو الآن متصدراً بأهدافه الغزيرة، التي سجل منها 5 فقط مع فريقه الأول، سبورتنج لشبونة، وأتبعها بـ 118 مع مانشستر يونايتد، قبل إحراز 450 بقميص ريال مدريد، ثم 85 مع يوفنتوس، بجانب 102 وضعته في صدارة هدافي «السليساو»، ملاحقاً رقم علي دائي دولياً.

وتشير إحصاءاته الفنية إلى تسجيله 488 هدفاً بقدمه اليمنى، مقابل 139 بيسراه، و131 هدفاً رأسياً من ألعاب الهواء، التي تميز فيها «صاروخ ماديرا» بصورة باهرة، تفوق نجوم ألعاب القوى، ورغم المناوشات الصحفية والجماهيرية الدائمة، التي تدور حول تسجيله الأهداف من ركلات الجزاء، إلا أن الأرقام المجردة توضح بلوغه شباك المنافسين بنسبة 17.5% عبر تلك الألعاب، مقابل 7.5% من ركلاته الحرة المباشرة الشهيرة، في حين أنه سجل 75% من أهدافه عبر اللعب المتحرك، وعلى مستوى بطولات الأندية الكبرى، أحرز رونالدو 311 هدفاً في «الليجا»، و84 في «البريميرليج»، بالإضافة إلى 67 هدفاً في «الكالشيو»، ويبقى أحد أبرز إنجازاته التهديفية، صدارة القائمة الأوروبية في «دوري الأبطال»، بتسجيل 134 هدفاً، لا تزال قابلة للزيادة.