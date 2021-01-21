الشارقة وشباب الأهلي.. «ليلة السوبر»

منير رحومة (دبي)

تحتفل كرة الإمارات مساء الغد «الجمعة»، بأول متوج بألقاب الموسم الجديد، في سهرة «سوبر» على «كأس السوبر»، عندما يلتقي الشارقة بطل النسخة الماضية للدوري، وشباب الأهلي بطل الكأس في مواجهة مكررة لمباراة السوبر التي أقيمت عام 2019، وتوج بلقبها «الملك» بـ «ركلات الترجيح».

ويبحث شباب الأهلي الذي يتزعم مسابقة كأس السوبر في عهد الاحتراف، عن لقبه الخامس، وتدعيم انفراده بالصدارة، بينما يسعى الشارقة للاحتفاظ باللقب، وإضافة الكأس الثانية.

وتشهد مباراة الغد العديد من المواجهات المثيرة، الأولى تجمع بين المدربين المواطنين مهدي علي وعبدالعزيز العنبري، في أول نهائي يقوده مدربان مواطنان، مما يضفي «المذاق» الخاص على فرحة معانقة «السوبر».

ومواجهة أخرى بين هدافي الدوري، والمرشحين بقوة للمنافسة على لقب الهداف، ويلتون سواريز مهاجم «الملك»، وإيجور جيسوس مهاجم «الفرسان»، ويطمح كل منهما إلى قيادة فريقه إلى منصة التتويج غداً، وتأكيد تفوقه في هز الشباك وتسجيل الأهداف.

الجانب الآخر في لقاء الغد يتضمن طابعاً ثأرياً من لاعبي شباب الأهلي، في تعويض خسارة كأس السوبر الماضية، ورد الدين للشارقة، بانتزاع لقب مهم في مشوار هذا الموسم، خاصة أن الفريق استعاد مستواه، بفضل تطور أداء اللاعبين الأجانب في مقدمتهم كارلوس إدواردو.

ويرغب لاعبو «الملك» في تأكيد جدارتهم بالتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري، وبعث رسالة قوية للمنافسين، بأنهم عازمون على إكمال المشوار بقوة، والاحتفاظ بلقب الدوري، بعد الاحتفاظ بكأس السوبر.

ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالإثارة والحماس والندية، يقدم خلالها الفريقان عرضاً فنياً، يعكس الإمكانات الكبيرة والمهارات العالية لنخبة من نجوم المتميزين في «دورينا».



