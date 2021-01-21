«كايت سيرف» تلفت الانظار في شاطئ نسناس

دبي (الاتحاد)

تنطلق في شاطئ نسناس بجميرا منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2020-2021.

وأكمل النادي كافة التجهيزات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث تقام الفعاليات بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، للموسم الرابع على التوالي، في إطار خطط النادي في توسيع الفعاليات وتوفير أجواء التنافس لمحبي هذه الرياضة.

وسيكون المشاركون وجمهور شواطئ جميرا الساحرة على موعد مع التنافس بين المشاركين، حينما ترتفع المظلات الملونة لتزيد من الجمال الساحر في المنطقة مع الأيام الجميلة لأجمل شتاء في العالم، حيث اجتذب سحر الإمارات نجوم العالم في هذه الرياضة من أجل التنافس هنا في ظل توقف الفعاليات العالمية، ومن أجل الاستعداد لكبرى المواعيد القادمة، لا سيما أن رياضة كايت سيرف ستطرق باب الدورات الأولمبية الصيفية اعتباراً من الدورة رقم 33 (باريس 2024).

وتبرز في قائمة المشاركين في الحدث نخبة من نجوم منتخبنا الوطني في مختلف الفئات، حيث يشارك كل من الشقيقين أحمد وعبدالله المحيربي، وسهيل عبدالرحمن المري، ومحمد عبيد المنصوري، وعبدالله محمد حارب، وخالد بالجافلة، وأحمد سالم، وعبدالله محمد مطر، وسالم بن جرش السويدي، وراشد الفلاسي، وسعيد سالم بن ذيبان، وغيث الغيث.