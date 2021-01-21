«أبوظبي للإعلام» تعرض نزال مكجريجور وبورييه على «يو أف سي عربية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام» بث مجريات نزال يو أف سي 257 ضمن منافسات جزيرة النزال، الذي يجمع بين الإيرلندي كونور مكجريجور والأميركي داستن بورييه، عبر تطبيق «يو أف سي عربية»

ويقام النزال السبت في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي الساعة 6 مساءً، حيث سيتم نقل مجريات النزال أيضاً على STARZPLAY منصة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب قناة AD Fight، القناة الأولى في الشرق الأوسط المتخصصة بالفنون القتالية، والمتوفرة على خدمة «eLife» من اتصالات على القناة رقم 705.

ويأتي عرض مجريات النزال على STARZPLAY بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مع أبوظبي للإعلام مؤخراً لعرض مجريات بطولة جزيرة النزال بشكل مباشر على منصات STARZPLAY، حيث سيتمكن المشتركون من الاستمتاع بمشاهدة فيديوهات حسب الطلب من UFC مثل النزالات السابقة، والمؤتمرات الصحفية، إلى جانب المحتوى الخاص بسلسلة منافسات دانا وايت.