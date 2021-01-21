«سيكريت أمبيشن» يطارد لقب الميل في جبل علي

دبي (الاتحاد)

يبدو أن الجواد «سيكريت أمبيشن» هو صاحب الحظ الأوفر في نيل لقب سباق جبل علي للميل للفئة الثالثة، ضمن مهرجان «زعبيل» بالمضمار الأصفر، بمشاركة 77 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ مليوناً و75 ألف درهم، برعاية شادويل.

ويحاول ابن «اكسيد اند اكسيل»، دائماً بذل قصارى جهده، ولم يخرج الجواد البالغ من العمر 8 سنوات من المركزين الأول والثاني في 19 من أصل 38 مرة، بما في ذلك الحلول في المراكز الثلاث الأولى في آخر 5 مشاركات.

ويدفع المدرب سالم بن غدير بالمهر «هايبوثيتيكال» الفائز في مشاركته المحلية الوحيدة في ميدان ورفيقه في الإسطبل «بلون باي ويند» الثالث في ذلك السباق، وهناك «جبر» بعد فوز قوي على ذات المضمار والمسافة في بداية الموسم والعنيد «جراند أجرنتيير».

ويسعى صاحب الأرض «توب كليرانس» إبراز مهاراته أمام خيول قوية مثل «شجي» و«فوارق»، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر تكافؤ.

ويسعى «دارك سيلفر» مضاعفة رصيده في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وينافسه «شامخ» والقادم الجديد «الخط»، وفي الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، أقوى المرشحين هم «أنكل حامد» و«سيرج»، إلى جانب «هاري أب».

ويواجه «مسالي»، وهو أحد أقوى المنافسين، الجواد «كنود» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وهناك «مزغران» و«دارك ثندر» الفائزان في سباقهما الأخير.

ويواجه «روفر» اختباراً صعباً في سادس الأشواط لمسافة 1950 متراً «هانديكاب، ويتأهب رفيقه في الإسطبل «مقادير» لتسجيل لقبه الأول، ويشهد الشوط الأخير سباق سرعة لمسافة 1000 متر يتصدرها «شنغهاي سيتي» و«شرم» و«تنين».

الترشيحات

1- توب كليرانس، شجي، فوارق

2- دارك أوف نايت، شامخ، الخط

3- هاري أب، أنكل حامد، سيرج

4- هايبوثيتيكال، سيكريت أمبيشن، جبر

5- مزغران، دارك ثندر، مسالي6- روفر، مقادير، البارز

7- شنغهاي سيتي، شرم، تنين



