50 لاعباً في دوري أبطال الإمارات للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك 50 لاعباً في دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو الذي ينطلق بصالة نادي اتحاد كلباء «حامل اللقب»، وتقام جولته الختامية 22 من الشهر المقبل، وتنافس 6 أندية على ذهب البطولة هي بجانب كلباء المستضيف، الشارقة الرياضي، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفجيرة للفنون القتالية، خورفكان.

وأكدت لائحة البطولة على ضرورة فحص (كوفيد- 19) والتأكد من سلبية النتيجة لكل المشاركين حسب البروتوكول الصحي بما فيهم الحاصلين على اللقاح.

ويجوز لكل فريق أن يسجل 3 لاعبين في كل وزن منهم لاعبان اثنان مواطنان، وثالث مقيم، بينما تشمل الفئات العمرية المشاركة في البطولة أعمار تحت 18-19-20 سنة ومواليد 2001، 2002، 2003، أما الأوزان فقد تحددت بتحت 55، 60، 66، 73،81، 90، تحت 100، وفوق 100 كجم، وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، استضافة نادي اتحاد كلباء لمنافسات الجولة من دوري أبطال الإمارات للجودو، مواصلة لتعاون الأندية مع الاتحاد، متمنياً أن تخرج بطولة نجوم المستقبل كما خطط لها، وأن تقدم مواهب جديدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية، وأكد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لكل من يتواجد بالبطولة حفاظاً على سلامة الجميع.