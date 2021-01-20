مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بفوزه على أستون فيلا

تصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً عقب فوزه الرائع 2-صفر على أستون فيلا في مباراة أقيمت على استاد الاتحاد، الأربعاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة، متفوقا على ليستر سيتي بفارق الأهداف، فيما يملك مانشستر يونايتد 37 نقطة لكنه سيلتقي مع فولهام خارج الديار في وقت لاحق الأربعاء.

وضع بيرناردو سيلفا أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 79 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى بعدما خطف رودري الكرة من تايرون مينجز مدافع أستون فيلا.

وحسم إلكاي جوندوجان النقاط الثلاث لمانشستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بذراع ماتي كاش داخل المنطقة.